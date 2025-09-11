TIP ostali sportovi

AMERIKANAC USPEŠNO ODRADIO KVALIFIKACIJE: Francuz je igrao tri seta

Marko Milosavljević

11. 09. 2025. u 08:20

KINGSLI i Drogo će odmeriti snage u drugom kolu Rena.

АМЕРИКАНАЦ УСПЕШНО ОДРАДИО КВАЛИФИКАЦИЈЕ: Француз је играо три сета

Foto: EPA-EFE/SERGIO PEREZ

Amerikanac je do glavnog ćžreba došao preko kvalifikacija, tri meča je dobio na turniru u Francuskoj i još uvek nije izgubio set.

Kingsli trenutno zauzima 567. poziciju na ATP listi, a najbolji plasman je imao prošle godine kada je stigao do 404. mesta.

Sa druge strane, Franciz je bio bolji od sunarondnika Matea Martinoa rezultatom 2:1 (6:3,3:6,7:5).

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,88)

Fudbal
