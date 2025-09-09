JANISU JE POTREBNA PODRŠKA: Slukas je jedna od najbitnijih karika
KOSTAS Slukas je takođe naš izbor.
Gri su se plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva, Janis Adertokumbo je prikazao sjajnu partiju protiv Izraelaca, ali i ostali igrači će morati da se uključe ukoliko žele do medalje.
Najiskisniji u timu je Kostas Slukas, igrač koji voli velike utakmice i ne plaši se pozornice.
Košarkaš Panatinaikosa je imao loše procente u mečusa Izraelom, ali je na kraju sakupio 11 poena.
Verujemo da će i danas prebaciti granicu.
