BITKA ZA POLUFINALE EVROPSKOG PRVENSTVA: Litvanci igraju bez najboljeg, Grke predvodi NBA as

Marko Milosavljević

09. 09. 2025. u 07:37

KOŠARKAŠI Grčke i Litvanije će odmeriti snage u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

FOTO: AP/Tanjug

Litvanci su ostali bez Rokasa Jokubaitisa i mnogi su mislili da dalje od 1/8 finala neće moći.

Ipak, drugi plejkemjer koji nije počeo šampionat na najbolji način, preuzeo je odgovornost i svoj tim do pobede.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Arnas Velička je prikazao vrhunsku partiju, a utakmicu je završio 21 poenom i 11 dodavanja.

Sa druge strane, Grci su manje-više rutinski izašli na kraj sa Izraelcima, slavili su rezultatom 84:79.

Janis Adetokumbo je bio nezaustavljiv, igrač Milvoki Baksa je ubacio 37 poena uz 10 skokova.

Verujemo da će Spanulisovi puleni ući u polufinale.

NAŠ TIP: Litvanija - Grčka H2 4,5 (kvota 1,62)

