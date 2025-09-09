BITKA ZA POLUFINALE EVROPSKOG PRVENSTVA: Litvanci igraju bez najboljeg, Grke predvodi NBA as
KOŠARKAŠI Grčke i Litvanije će odmeriti snage u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.
Litvanci su ostali bez Rokasa Jokubaitisa i mnogi su mislili da dalje od 1/8 finala neće moći.
Ipak, drugi plejkemjer koji nije počeo šampionat na najbolji način, preuzeo je odgovornost i svoj tim do pobede.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Arnas Velička je prikazao vrhunsku partiju, a utakmicu je završio 21 poenom i 11 dodavanja.
Sa druge strane, Grci su manje-više rutinski izašli na kraj sa Izraelcima, slavili su rezultatom 84:79.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Janis Adetokumbo je bio nezaustavljiv, igrač Milvoki Baksa je ubacio 37 poena uz 10 skokova.
Verujemo da će Spanulisovi puleni ući u polufinale.
NAŠ TIP: Litvanija - Grčka H2 4,5 (kvota 1,62)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
09. 09. 2025. u 07:17
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
09. 09. 2025. u 07:34
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
Najnovije vesti iz fudbala su - nesvakidašnje.
08. 09. 2025. u 16:03
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Njihov ljubimac prešao u - PAFOS!
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, a sada su navijači crveno-belih i pomalo zatečeni.
08. 09. 2025. u 15:07
Komentari (0)