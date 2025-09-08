TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

08. 09. 2025. u 07:55

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

Ponedeljak

11.00 Kuako - Katri 2:0 (2,10)

12.00 Vatutin - Visker +20,5 (2,02)

Kvota: 4,24

