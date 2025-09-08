OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Ponedeljak
11.00 Kuako - Katri 2:0 (2,10)
12.00 Vatutin - Visker +20,5 (2,02)
Kvota: 4,24
