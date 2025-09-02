TIP ostali sportovi

U DRESU DRŽAVNOG TIMA JE NAJINSPIRISANIJI: Košarkaš Barselone je među prvim opcijama na terenu

Marko Milosavljević

02. 09. 2025. u 13:04

VILI Ernamgomez je naš današnji izbor.

У ДРЕСУ ДРЖАВНОГ ТИМА ЈЕ НАЈИНСПИРИСАНИЈИ: Кошаркаш Барселоне је међу првим опцијама на терену

FOTO: FIBA.Basketball

Košarkaš Barselone je godinama nosilac španske reprezentacije i uspeo je da osvoji evropsko zlato.

Vili je pre nekoliko sezona iz NBA u Evropu stigao kao jedno od najzvučnijih imena, međutim, nikad nije zablistao u punom sjaju.

Ipak, najinspirisaniji je u dresu državnog tima sloboda koju ima u igri mu prija i često odigra na visokom nivou.

Verujemo da će danas prebaciti zadatu granicu.

NAŠ TIP: +13,5 (kvota 1,99)

