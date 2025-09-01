OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.
Ponedeljak
17.30 Ože-Alijasim - Rubljov 2 (1,72)
19.30 Finska - Litvanija 2 (1,65)
1.00 Siner - Bublik 3:0 (1,60)
Kvota: 4,54
