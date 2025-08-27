TIP ostali sportovi

NEMAC JE BIO NEMILOSRDAN: Rune želi osvetu za debakl iz Minhena

Marko Milosavljević

27. 08. 2025. u 12:32

HOLGER Rune i Jan-Lenard Štruf će odmeriti snage u drugom kolu Ju-Es opena.

НЕМАЦ ЈЕ БИО НЕМИЛОСРДАН: Руне жели освету за дебакл из Минхена

FOTO: AP

Jedini okršaj ovi rivali imali su prošle godine u Minhenu i tada je Nemac slavio prepustivši rivalu samo dva gema 2:0 (6:2,6:0).

Ipak, to nije realno stanje, Holger je tada igrao jako loš tenis i napravio je veliki broj neiznuđenih grešaka.

Danac će danas biti favorit, pobeda nad Van de Zandshulpom u prvom kolu mu je podigla samopouzdanje.

NAŠ TIP: Štruf- Rune 2-2 (kvota 1,63)

