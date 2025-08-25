TIP ostali sportovi

JU-ES OPEN: Još jedan domaći igrač na terenu

Marko Milosavljević

25. 08. 2025. u 11:00

DžENSON Bruksbi će se u prvom kolu poslednjeg grend slema u sezoni sastati sa Aleksandrom Vukićem.

Foto: EPA-EFE/RAY ACEVEDO

Amerikanac je teniser koji igra dobro sa osnovne linije ,servis mu nije preterano snažan.

Bruksbi voli da igra pred svojim navijačima, motivisan je i spreman da napravi iskorak.

Od današenjeg rivala je dosta kvalitetniji, Australijanac nema nivo kojim može da ugrozi igrače tog kalibra.

Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa boljim iz duela Pasaro/Koboli.

NAŠ TIP: Bruksbi - Vukić 1-1 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Tenis
Fudbal
