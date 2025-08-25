JU-ES OPEN: Još jedan domaći igrač na terenu
DžENSON Bruksbi će se u prvom kolu poslednjeg grend slema u sezoni sastati sa Aleksandrom Vukićem.
Amerikanac je teniser koji igra dobro sa osnovne linije ,servis mu nije preterano snažan.
Bruksbi voli da igra pred svojim navijačima, motivisan je i spreman da napravi iskorak.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Od današenjeg rivala je dosta kvalitetniji, Australijanac nema nivo kojim može da ugrozi igrače tog kalibra.
Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa boljim iz duela Pasaro/Koboli.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Bruksbi - Vukić 1-1 (kvota 1,70)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
25. 08. 2025. u 07:17
DA LI ĆE RUNE NAPRAVITI KIKS? Danac je sposoban da odigra na visokom nivou
25. 08. 2025. u 10:20
OPORAVLjEN JE: Moskovljanin nije hteo da se izlaže riziku!
25. 08. 2025. u 08:50
DOMINIRAO JE UKVALIFIKACIJAMA: Hrvat danas igra protiv nestabilnog Rusa!
25. 08. 2025. u 08:35
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
24. 08. 2025. u 18:58
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
Komentari (0)