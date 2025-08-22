TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

22. 08. 2025. u 09:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge iz odbojke i tenisa.

Foto: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Petak

11.00 Češka (Ž) - Argentina (Ž) 1 (1,45)

12.00 Holandija (Ž) - Švedska (Ž) ukupno poena +174,5 (1,87)
22.00 S. Korda - M. Fučovič 1 (1,52)

Ukupna kvota: 4,12

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

