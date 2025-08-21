JUČE SMO PROŠLI! Evo tiketa iz ostalih sportova za četvrtak
POGODILI smo dva para juče, dok nam je treći meč bio odložen, tako da smo "pozeleneli".
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
20.00 S. Korda - M. Kecmanović 1 (1,65)
22.00 H. Munar - M. Fučovič ukupno gemova +21,5 (1,55)
0.30 H. Međedović - Đ. Mpeši Perikar hendikep setova 2 (-1,5) (1,60)
Ukupna kvota: 4,09
