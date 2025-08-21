TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo tiketa iz ostalih sportova za četvrtak

В.М.

21. 08. 2025. u 09:15

POGODILI smo dva para juče, dok nam je treći meč bio odložen, tako da smo "pozeleneli".

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево тикета из осталих спортова за четвртак

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

20.00 S. Korda - M. Kecmanović 1 (1,65)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

22.00 H. Munar - M. Fučovič ukupno gemova +21,5 (1,55)
0.30 H. Međedović - Đ. Mpeši Perikar hendikep setova 2 (-1,5) (1,60)

Ukupna kvota: 4,09

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKI USPEH BOSANSKOG FUDBALA: Plemići ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?

VELIKI USPEH BOSANSKOG FUDBALA: "Plemići" ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?