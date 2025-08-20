TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

20. 08. 2025. u 07:35

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

Foto: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Sreda

20.00 K. Majhšak - S. Korda 2 (1,53)

21.30 O. Virtanen - L. Riedli 1 (2,15)
23.00 D. Šnajder - K. Rakimova 1 (1,45)

Ukupna kvota: 4.77

