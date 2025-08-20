OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
20.00 K. Majhšak - S. Korda 2 (1,53)
23.00 D. Šnajder - K. Rakimova 1 (1,45)
Ukupna kvota: 4.77
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tipovog "sigurica" tiketa sa tri realne kvote
20. 08. 2025. u 07:15
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
20. 08. 2025. u 07:00
"ŠEŠIRDžIJE" NE GUBE DANAS: Vigan se nada prvim bodovima na strani
19. 08. 2025. u 12:58
"HODOČASNICI" TONU SVE DUBLjE: Gosti nose bar bod natrag u London
19. 08. 2025. u 12:04
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!
Najnovije vesti iz sporta su prilično zastašujuće.
19. 08. 2025. u 16:18
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.
18. 08. 2025. u 19:23
Komentari (0)