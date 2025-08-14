TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

14. 08. 2025. u 08:05

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Profimedia

Četvrtak

19.00 J. Paolini - B. Krejčikova 1 (1,78)

21.00 J. Siner - F. Ože Alijasim ukupno gemova +19,5 (1,48)
22.30 B. Šelton - J. Lehečka 1 (1,67)

Ukupna kvota: 4,40

