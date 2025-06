MORA PREUZETI ODGOVORNOST: Nakon povrede Halibartona lopta će više biti u rukama iskusnog Kamerunca

VEČERAS smo se odlučili za Paskala Sijakama čiji Indijana pejsersi dočkekuju Oklahoma Siti tandere u šestom meču finala NBA lige (2.30).

Foto: Profimedia

Sijakam je jedan od najzaslužnijih što je Indijana došla do velikog finala, posebno je dominirao protiv Niksa u seriji i proglašen je za MVP-a finala Istočne konferencije.

Ipak, te dobre igre nije uspeo da prenese na početak obračun sa Oklahomom i odigrao je ispod očekivanja na uvodna dva susreta. Prvo je ubacio 19 poena, a zatim 15, dosta slabo ako se uzme u obzir da je prva napadačka opcija ekipe.

U Indijani je bila druga priča, na oba meča je ubacio 20+ poena, bio ja aktivan u igri, tražio je loptu i malo je falilo da na njegovim krilima Indijana povede sa 3-1 u seriji.

Nakon toga je na petom meču odigrao najbolji meč do sada, postigao je 28 poena, uhvatio šest skokova i podelio pet asistencija, ali ni to nije bilo dovoljno da Indijana dođe do brejka.

Očigledno je da kako serija odmiče igra sve bolje, "čita" odbranu Oklahome i verujemo da će ponovo dominirati, pogotovo jer probleme sa povredom ima najbolji igrač ekipa Tajris Halibarton, tako će Sijakam večeras imati još više odgovornosti u napadu Tandera.

NAŠ TIP: Paskal Sijakam +21,5 poena (kvota 1,90)

