JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" redakcije Tipa
NOVI pogodak naše redakcije!
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga.
3+ TIKET ZA UTORAK
17.30 Unikov - Zlin UG 3+ (1.65)
21.00 Sporting U23 - Benfika U23 UG 3+ (1.78)
Ukupna kvota: 4.41
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
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