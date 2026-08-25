Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" redakcije Tipa

В.М.

25. 08. 2026. u 09:00

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NOVI pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета редакције Типа

Foto: Depositphotos

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga.

3+ TIKET ZA UTORAK

17.30 Unikov - Zlin UG 3+ (1.65)

19.00 Žalgiris 2 - Transinvest 2 UG 3+ (1.50)
21.00 Sporting U23 - Benfika U23 UG 3+ (1.78)

 Ukupna kvota: 4.41

 

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