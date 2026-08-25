Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

25. 08. 2026. u 08:22

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Utorak

20.00 Al Etifak - Al Nasr 2 (1.26)

21.00 Bode glimt - NEC |1+&2+ (1.21)
21.00 LASK - Seltik |1+&2+ (1.34)

Ukupna kvota: 2.04

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