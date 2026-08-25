Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

25. 08. 2026. u 08:39

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dve predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

20.00 Bristol rovers - Čelsi U21 |2+ (2.22)

21.00 GV San Hoze - Orijente Petrolero |2+ (2.15)

Kvota: 4.77

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