Politika

PREDSEDNIK SA NARODOM! Vučić danas obilazi Rasinski okrug

V.N.

25. 08. 2026. u 07:06 >> 07:11

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Rasinski okrug, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

ПРЕДСЕДНИК СА НАРОДОМ! Вучић данас обилази Расински округ

Foto: Instagram/avucic

Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić će danas u 10 sati obići preduzeće za organsku proizvodnju voća ''Čolići plus d.o.o.'' u Brusu.

Predsednik će potom u 10.45 posetiti vinariju ''Cvetković'' u Stanjevu, u opštini Aleksandrovac.

Za 11.45 predviđen je obilazak radova na izgradnji novog vrtića ''Biseri'' u Trsteniku.

Za 12.35 predviđen je obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu.

Vučić će u 13.15 obići radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca.

Za 14.05 predviđen je obilazak domaćinstva porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin.

Predsednik će u 15.10 obići domaćinstvo porodice Gagić u Pločniku, u opštini Ćićevac.

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