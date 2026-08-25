PREDSEDNIK SA NARODOM! Vučić danas obilazi Rasinski okrug
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Rasinski okrug, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić će danas u 10 sati obići preduzeće za organsku proizvodnju voća ''Čolići plus d.o.o.'' u Brusu.
Predsednik će potom u 10.45 posetiti vinariju ''Cvetković'' u Stanjevu, u opštini Aleksandrovac.
Za 11.45 predviđen je obilazak radova na izgradnji novog vrtića ''Biseri'' u Trsteniku.
Za 12.35 predviđen je obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu.
Vučić će u 13.15 obići radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca.
Za 14.05 predviđen je obilazak domaćinstva porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin.
Predsednik će u 15.10 obići domaćinstvo porodice Gagić u Pločniku, u opštini Ćićevac.
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