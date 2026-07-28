Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

28. 07. 2026. u 07:08

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

3+ TIKET ZA UTORAK

17.00 Dainava - Transinvest UG 3+ (1.40)

18.30 Talin - Talina Zapos UG 3+ (1.70)
19.00 Helsingborg - Junajted IK nordik UG 3+ (1.55)

 Ukupna kvota: 3.69

 

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