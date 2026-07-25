OGROMNA NAVALA ZA ULAZAK U ELITNU JEDINICU: Za samo 22 mesta u SAJ-u već stigle 134 prijave, rok produžen
INTERESOVANjE za ulazak u elitni sastav srpske policije izuzetno je veliko – za samo 22 radna mesta do sada su podnete čak 134 prijave, što znači da se za jednu poziciju nadmeće više od šest kandidata.
Ministarstvo unutrašnjih poslova produžilo je do 11. avgusta 2026. godine rok za prijavljivanje na javni konkurs za prijem kandidata na radno mesto „specijalac“ u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ).
Interesovanje za ulazak u elitni sastav srpske policije izuzetno je veliko – za samo 22 radna mesta do sada su podnete čak 134 prijave, što znači da se za jednu poziciju nadmeće više od šest kandidata.
Kako je saopšteno iz MUP-a, rok je produžen kako bi postupak selekcije bio sproveden što kvalitetnije i efikasnije. U obzir su uzeti period godišnjih odmora, ali i činjenica da je određeni broj kandidata predao nepotpunu dokumentaciju.
Dodatno vreme omogućava svim zainteresovanima koji ispunjavaju propisane uslove da dopune svoje prijave i ravnopravno učestvuju u konkursu.
Veliko interesovanje zabeleženo je i za prijem u Jedinicu za zaštitu određenih ličnosti i objekata, gde je za 100 radnih mesta stiglo čak 795 prijava – gotovo osam kandidata po jednoj poziciji.
Iz MUP-a navode da ovakav odziv potvrđuje visok ugled i poverenje koje Ministarstvo uživa među građanima, kao i snažnu motivaciju kandidata da postanu deo profesionalnih i elitnih sastava policije Srbije.
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