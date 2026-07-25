OGROMNA NAVALA ZA ULAZAK U ELITNU JEDINICU: Za samo 22 mesta u SAJ-u već stigle 134 prijave, rok produžen

INTERESOVANjE za ulazak u elitni sastav srpske policije izuzetno je veliko – za samo 22 radna mesta do sada su podnete čak 134 prijave, što znači da se za jednu poziciju nadmeće više od šest kandidata.

Foto: MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova produžilo je do 11. avgusta 2026. godine rok za prijavljivanje na javni konkurs za prijem kandidata na radno mesto „specijalac“ u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ).

Interesovanje za ulazak u elitni sastav srpske policije izuzetno je veliko – za samo 22 radna mesta do sada su podnete čak 134 prijave, što znači da se za jednu poziciju nadmeće više od šest kandidata.

Kako je saopšteno iz MUP-a, rok je produžen kako bi postupak selekcije bio sproveden što kvalitetnije i efikasnije. U obzir su uzeti period godišnjih odmora, ali i činjenica da je određeni broj kandidata predao nepotpunu dokumentaciju.

Dodatno vreme omogućava svim zainteresovanima koji ispunjavaju propisane uslove da dopune svoje prijave i ravnopravno učestvuju u konkursu.

Veliko interesovanje zabeleženo je i za prijem u Jedinicu za zaštitu određenih ličnosti i objekata, gde je za 100 radnih mesta stiglo čak 795 prijava – gotovo osam kandidata po jednoj poziciji.

Iz MUP-a navode da ovakav odziv potvrđuje visok ugled i poverenje koje Ministarstvo uživa među građanima, kao i snažnu motivaciju kandidata da postanu deo profesionalnih i elitnih sastava policije Srbije.