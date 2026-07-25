Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu

В.М.

25. 07. 2026. u 06:30

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NOVI pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за суботу

FOTO: MICHAL CIZEK / AFP / Profimedia

Možete ga videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Subota

13.35 Šangaj port - Šangaj šenhua GG&3+ (1.60)

17.00 Plzenj - Liberec D 2+ (1.57)
20.00 Brno - Sparta Prag G 2+ (1.60)

Ukupna kvota: 4.02

Golove tipujemo na šangajskom derbiju koji redovno obituje pogocima, a pored toga verujemo da će Plzenj i Sparta Prag u stilu otvoriti domaće prvenstvo.

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