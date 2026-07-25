JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu
NOVI pogodak naše redakcije!
Možete ga videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Subota
13.35 Šangaj port - Šangaj šenhua GG&3+ (1.60)
20.00 Brno - Sparta Prag G 2+ (1.60)
Ukupna kvota: 4.02
Golove tipujemo na šangajskom derbiju koji redovno obituje pogocima, a pored toga verujemo da će Plzenj i Sparta Prag u stilu otvoriti domaće prvenstvo.
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