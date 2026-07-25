Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

25. 07. 2026. u 07:30

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Photo: Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Subota

20.00 Brno - Sparta Prag X2 (1.17)

20.00 Haugesund - Brine |1+&2+ (1.26)
20.15 Lokomotiv Sofija - Levski Sofija 2 (1.55)

Ukupna kvota: 2.29

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