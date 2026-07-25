Tip fudbal

TRAŽE SE PRVI BODOVI U SEZONI: Radničkom domaći teren glavni adut protiv Brđana

В.М.

25. 07. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRUGO kolo Superlige Srbije otvoriće obračun dva tima koja su prvenstvo započela porazom, Radnički iz Niša i Čukarički koji se sastaju na "Čairu" od 17.30.

ТРАЖЕ СЕ ПРВИ БОДОВИ У СЕЗОНИ: Радничком домаћи терен главни адут против Брђана

FOTO: Ataimages/Radule Perišić

Ni jedni ni drugi nisu prikazali željeni fudbal proteklog vikenda i zbog toga se nalaze među šest timova koji su doživeli poraze u prvom kolu.

To se posebno odnosi na Čukarički koji je ugostio IMT u malom beogradskom derbiju i odigrao veoma tanko po svojim standardima, te se može reći da su "traktoristi" zasluženo odneli tri boda sa Brda.

Odmah je to bio udar na ambicije "belo-crne" koji su i prošli sezonu završili sa veoma lošom serijom rezultata i pritisak na treneru Jaškiću koji ne uspeva najbolji način odmeni svog prethodnika Lešnjaka je sve veći.

Sa druge strane, Radnički možda jeste očekivano izgubio od Železničara, ali je uhvatio Pančevce u nezgodnom trenutku, pre njihovog prvog evropskog meča na koji su se fokusirali i vrlo je lako mogao da boda.

Imao je pozitivan rezultat niški tim sve do završnih 20 minuta, bio je ravnopravan rival tokom čitavog meča, ali u poslednjem delu utakmice je potklekao i praznih ruku se vratio na jug Srbije.

Sada je motivisan da učini više, trebao bi imati dobru podršku sa tribina, a zanimljivo je i to da bukmejkeri opasno obaraju kvotu na Radnički koja je sa 2.80 pala na 2.20 u mnogim kladionicama.

Sve u svemu trebali bi gledati dosta ujednačen, zanimljiv meč, a dobra vest za oba menadžera je što nema nema ozbiljnijih problema sa povredama ni kod jednih ni kod drugih i biće interesantno ispratiti da li će se neko od šefova odlučiti za promene u sastavima nakon poraza u prvom kolu.

Mi bi blagu prednost dali Radničkom zbog domaćeg terena, koji je često velika prednost za Nišlije, i činjenice da Čukarički ne izgleda dobro već duži period, a uz duplu šansu bi dodali mali broj pogodak pošto nije reč o ofanzivno potentinim ekipama.

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1.75)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAŠTO SANJAMO ODREĐENE LJUDE? Sigmund Frojd je verovao da slučajnosti ne postoje

ZAŠTO SANjAMO ODREĐENE LjUDE? Sigmund Frojd je verovao da slučajnosti ne postoje