TRAŽE SE PRVI BODOVI U SEZONI: Radničkom domaći teren glavni adut protiv Brđana

DRUGO kolo Superlige Srbije otvoriće obračun dva tima koja su prvenstvo započela porazom, Radnički iz Niša i Čukarički koji se sastaju na "Čairu" od 17.30.

FOTO: Ataimages/Radule Perišić

Ni jedni ni drugi nisu prikazali željeni fudbal proteklog vikenda i zbog toga se nalaze među šest timova koji su doživeli poraze u prvom kolu.

To se posebno odnosi na Čukarički koji je ugostio IMT u malom beogradskom derbiju i odigrao veoma tanko po svojim standardima, te se može reći da su "traktoristi" zasluženo odneli tri boda sa Brda.

Odmah je to bio udar na ambicije "belo-crne" koji su i prošli sezonu završili sa veoma lošom serijom rezultata i pritisak na treneru Jaškiću koji ne uspeva najbolji način odmeni svog prethodnika Lešnjaka je sve veći.

Sa druge strane, Radnički možda jeste očekivano izgubio od Železničara, ali je uhvatio Pančevce u nezgodnom trenutku, pre njihovog prvog evropskog meča na koji su se fokusirali i vrlo je lako mogao da boda.

Imao je pozitivan rezultat niški tim sve do završnih 20 minuta, bio je ravnopravan rival tokom čitavog meča, ali u poslednjem delu utakmice je potklekao i praznih ruku se vratio na jug Srbije.

Sada je motivisan da učini više, trebao bi imati dobru podršku sa tribina, a zanimljivo je i to da bukmejkeri opasno obaraju kvotu na Radnički koja je sa 2.80 pala na 2.20 u mnogim kladionicama.

Sve u svemu trebali bi gledati dosta ujednačen, zanimljiv meč, a dobra vest za oba menadžera je što nema nema ozbiljnijih problema sa povredama ni kod jednih ni kod drugih i biće interesantno ispratiti da li će se neko od šefova odlučiti za promene u sastavima nakon poraza u prvom kolu.

Mi bi blagu prednost dali Radničkom zbog domaćeg terena, koji je često velika prednost za Nišlije, i činjenice da Čukarički ne izgleda dobro već duži period, a uz duplu šansu bi dodali mali broj pogodak pošto nije reč o ofanzivno potentinim ekipama.

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1.75)

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