JURIMO TREĆI U NIZU!!! 3+ TIKET JE I JUČE PROŠAO! Ovo su današnji predlozi utakmica na kojima će se mreže tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
Predlog dobitnog tiketa od juče možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA SREDU
19.00 Grosaspah - Frajburg Amateri UG 3+ (1.33)
20.15 Birkirkara - P. Hotspurs UG 3+ (1.38)
Ukupna kvota: 2.48
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
