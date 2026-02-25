Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU!!! 3+ TIKET JE I JUČE PROŠAO! Ovo su današnji predlozi utakmica na kojima će se mreže tresti

О.М.

25. 02. 2026. u 07:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

FOTO: FK Crvena zvezda

Predlog dobitnog tiketa od juče možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

3+ TIKET ZA SREDU

19.00 Grosaspah - Frajburg Amateri UG 3+ (1.33)

16.00 Benfika U19 - AZ Alkmar U19 UG 3+ (1.35)
20.15 Birkirkara - P. Hotspurs UG 3+ (1.38)

Ukupna kvota: 2.48

 

