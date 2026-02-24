3+ TIKET JE JUČE PROŠAO! Ovo su današnji predlozi utakmica na kojima će se mreže tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
Predlog dobitnog tiketa od juče možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA UTORAK
14.00 Vigan U21 - Flitvud U21 UG 3+ (1.30)
20.00 Kambur - Ajndhoven UG 3+ (1.41)
20.30 Ejr junajted - Invernis UG 3+ (1.68)
Ukupna kvota: 4.46
