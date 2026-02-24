Tip fudbal

3+ TIKET JE JUČE PROŠAO! Ovo su današnji predlozi utakmica na kojima će se mreže tresti

О.М.

24. 02. 2026. u 07:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЈЕ ЈУЧЕ ПРОШАО! Ово су данашњи предлози утакмица на којима ће се мреже трести

FOTO: Tanug/AP

Predlog dobitnog tiketa od juče možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

3+ TIKET ZA UTORAK

14.00 Vigan U21 - Flitvud U21 UG 3+ (1.30)

18.45 Atletiko M. - Briž UG 3+ (1.45)
20.00 Kambur - Ajndhoven UG 3+ (1.41)
20.30 Ejr junajted - Invernis UG 3+ (1.68)

Ukupna kvota: 4.46

 

