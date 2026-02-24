Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

О.М.

24. 02. 2026. u 06:37

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Utorak

18.30 Admira Vaker - Austrija Beč am. 1 (1.50)

18.45 Atletiko M. - Briž 1 (1.40)
20.00 Kambur - Ajndhoven 1 (1.39)


Ukupna kvota: 2.91

