LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

To kako se Janik Siner provukao sa minijaturnom kaznom zbog doping afere (samo tri meseca pauze, baš između dva grend slema, da ni ne oseti suspenziju, a i Iga Švjontek, koja je na slični način prošla, prilično je iznerviralo Taru Mur, teniserku koja traži nadoknadu od 20 milona dolara od Ženske teniske asocijacije (VTA).