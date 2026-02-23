OPREZ! FAVORITI SE KLIZAJU: Ovo su predlozi Tipa za utakmice na kojima su moguća iznenađenja
DANAS vam skrećemo pažnju na ove potencijalne "mine",
Ponedeljak
19.00 Brondbi - Senerjoske 2 (4,10)
20.00 Emen - Jong Ajaks 2 (5,10)
Rezervni tim Ajaksa je pobedio u Dordrehtu, a novi trener Oskar Garsija je skrenuo pažnju na sebe. Gosti su na dnu tabele, ali su izgubili samo jedan od pet susreta sa ostaim ekipama iz poslednjih pet. Četvrtoplasirani Emen je osvojio samo jedan bod od poslednjih 15 mogućih, a nisu uspeli da pobede u tri od četiri susreta sa ekipama ispod njih.
Ukupna kvota: 20,91
Preporučujemo
BIĆE GOLOVA U VEČITOM DERBIJU: Zvezda je na pragu još jednog rekorda, Paerizan se nada povratku na prvo mesto
22. 02. 2026. u 06:15 >> 09:59
SLEDEĆE GODINE BEZ DERBIJA SEVERNOG LONDONA? Šta ako Totenhem ispadne u istoj sezoni u kojoj Arsenal osvoji titulu?
22. 02. 2026. u 06:30 >> 02:41
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
22. 02. 2026. u 08:33
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
22. 02. 2026. u 07:36
ŠTA ĆE ZAPAD SADA REĆI? Nimalo naivni Rusi masovno došli u Beograd (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
22. 02. 2026. u 12:25
SRBIJA RASPAMETILA RUSIJU! Najnoviji potez Srbije završio na naslovnim stranama u Rusiji! Bratska podrška kad je najteže!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.
21. 02. 2026. u 20:00
"PODLACI! APSOLUTNI NITKOVI!" Rusi u šoku, ovo uopšte nisu očekivali posle dobrih vesti!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu - a Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026 se polako privode kraju.
21. 02. 2026. u 17:00
Komentari (0)