Tip fudbal

OPREZ! FAVORITI SE KLIZAJU: Ovo su predlozi Tipa za utakmice na kojima su moguća iznenađenja

О. М.

23. 02. 2026. u 06:00

DANAS vam skrećemo pažnju na ove potencijalne "mine",

Foto: Profimedia

Ponedeljak

19.00 Brondbi - Senerjoske 2 (4,10)

Brondbi je osvojio samo jedan bod u poslednjih pet kola a i za to su zaslužni nesposobni navijači Randersa koji nisu uspeli da zastresu mrežu žuto-plavih. Istovremeno je Senrejoske upisao pet pobeda u poslednjih sedam kola i u tom periodu više bodova je osvojio samo Midtjiland koji je izgubio upravo od Senderjoske, čija žrtva je bio i lider Orus.

20.00 Emen - Jong Ajaks 2 (5,10)

Rezervni tim Ajaksa je pobedio u Dordrehtu, a novi trener Oskar Garsija je skrenuo pažnju na sebe. Gosti su na dnu tabele, ali su izgubili samo jedan od pet susreta sa ostaim ekipama iz poslednjih pet. Četvrtoplasirani Emen je osvojio samo jedan bod od poslednjih 15 mogućih, a nisu uspeli da pobede u tri od četiri susreta sa ekipama ispod njih.

Ukupna kvota: 20,91

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.

21. 02. 2026. u 20:00

