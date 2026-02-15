JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za nedelju
SJAJNI su naši tipsteri proteklih dana!
Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
16.30 Nasional - Porto 2&2-5 (1.73)
20.45 Lion - Nica D 2+ (1.65)
Ukupna kvota: 4.08
Porto se bori za titulu, pokazao je da zna kako se pobeđuju ovakve utakmice i očekujemo rutinski trijumf "zmajeva".
Očekujemo tvrd, neizsvestan "Derbi Sunca" jer su Napoli i Roma dva tima koja znaju kako da igraju oprezno, na rezultat.
Lion je u sjajnoj formi, igra odlično, postiže veliki broj golova, prijao mu je dolazak Endira i verujemo da će nastaviti u tom ritmu protiv Nice na svom terenu.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
