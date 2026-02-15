Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za nedelju

В.М.

15. 02. 2026. u 07:00

SJAJNI su naši tipsteri proteklih dana!

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево ТИП тикета за недељу

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

16.30 Nasional - Porto 2&2-5 (1.73)

20.45 Napoli - Roma |0-1&||0-2 (1.43)
20.45 Lion - Nica D 2+ (1.65)

Ukupna kvota: 4.08

Porto se bori za titulu, pokazao je da zna kako se pobeđuju ovakve utakmice i očekujemo rutinski trijumf "zmajeva".

Očekujemo tvrd, neizsvestan "Derbi Sunca" jer su Napoli i Roma dva tima koja znaju kako da igraju oprezno, na rezultat.

Lion je u sjajnoj formi, igra odlično, postiže veliki broj golova, prijao mu je dolazak Endira i verujemo da će nastaviti u tom ritmu protiv Nice na svom terenu.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HITNO: Šešelj otkrio šta je neophodno

HITNO: Šešelj otkrio šta je neophodno