JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za nedelju

Nedelja 16.30 Nasional - Porto 2&2-5 (1.73)



20.45 Lion - Nica D 2+ (1.65) 20.45 Napoli - Roma |0-1&||0-2 (1.43)20.45 Lion - Nica D 2+ (1.65) Ukupna kvota: 4.08

Porto se bori za titulu, pokazao je da zna kako se pobeđuju ovakve utakmice i očekujemo rutinski trijumf "zmajeva".

Očekujemo tvrd, neizsvestan "Derbi Sunca" jer su Napoli i Roma dva tima koja znaju kako da igraju oprezno, na rezultat.

Lion je u sjajnoj formi, igra odlično, postiže veliki broj golova, prijao mu je dolazak Endira i verujemo da će nastaviti u tom ritmu protiv Nice na svom terenu.

