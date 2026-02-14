Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

14. 02. 2026. u 07:15

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

Foto: Profimedia

Subota

14.30 Kozenca - A. Čerinjola X-X (4,40)

14.30 Monopoli - Sorento X-X (4,00)

Ukupna kvota: 17,60

