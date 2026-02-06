JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za petak

HVATAMO zalet pred vikend!

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak 18.30 Al Nasr - Al Itihad G 1-2 (1.60)



21.00 Selta Vigo - Osasuna |1+&2+ (1.70) 20.30 Union Berlin - Ajntraht Frankfurt |1+&2+ (1.55)21.00 Selta Vigo - Osasuna |1+&2+ (1.70) Ukupna kvota: 4.22

Al Nasr nije primio gol na poslednjih par mečeva i verujemo da je došao kraj tom nizu, te da će Al Itihad u derbiju kola uspeti da zatrese mrežu popularnih "vitezova".

Ajntraht igra na veliki broj golova početkom drugog dela sezone i moramo ga staviti na ovoj kvoti na tiket.

Selta je napadački nastrojena, pogotovo kod kuće gde uvek ide na pobedu, takođe je kvota sjajna i zbog toga je stavljamo na tiket.

