JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za petak
HVATAMO zalet pred vikend!
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
18.30 Al Nasr - Al Itihad G 1-2 (1.60)
21.00 Selta Vigo - Osasuna |1+&2+ (1.70)
Ukupna kvota: 4.22
Al Nasr nije primio gol na poslednjih par mečeva i verujemo da je došao kraj tom nizu, te da će Al Itihad u derbiju kola uspeti da zatrese mrežu popularnih "vitezova".
Ajntraht igra na veliki broj golova početkom drugog dela sezone i moramo ga staviti na ovoj kvoti na tiket.
Selta je napadački nastrojena, pogotovo kod kuće gde uvek ide na pobedu, takođe je kvota sjajna i zbog toga je stavljamo na tiket.
