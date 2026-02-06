"KEC" NA BALAIDOSU: Pobeda vraća Seltu na mesto koje vodi u Evropu iduće sezone

SELTA i Osasuna otvaraju 23. kolo La Lige duelom u Vigu pred punim tribinama "Balaidosa" (21.00), gde domaćin traži povratak na pobednički kolosek i ostanak u borbi za Evropu.

FOTO: Ataimages

Selta ulazi u ovaj meč sa sedme pozicije na tabeli i 33 osvojena boda, samo bod iza šestoplasiranog Espanjola, ali sa blagim padom forme u poslednja dva kola.

Poraz od Real Sosijedada i remi sa Hetafeom prekinuli su dobar ritam ekipe Klaudija Hiraldeza, koja sada želi da iskoristi domaći teren kako bi ostala u trci za evropske pozicije.

Iako je učinak na "Balaidosu" ispod očekivanja, samo tri pobede na 11 domaćih ligaških mečeva, Selta je teško savladiva pred svojim navijačima, uz samo tri poraza u Vigu ove sezone.

Posebno ohrabruje činjenica da im u goste dolazi Osasuna, tim sa jednim od najslabijih gostujućih učinaka u ligi, samo jedna pobeda van Pamplone u dosadašnjem toku kampanje.

Osasuna je deveta na tabeli sa 26 bodova i u poslednja tri kola je neporažena, ali uprkos tom nizu, razlika u kvalitetu i kontinuitetu u odnosu na Seltu ostaje primetna.

Tim Alesija Lisčija jeste neugodan rival, ali problemi na strani i izostanak suspendovanog Lukasa Tora mogli bi da budu presudni u ovakvom meču.

Selta se uzda u Borhu Iglesijasa, koji sa osam golova predvodi napad domaćih, dok bi povratak Mihaila Ristića dodatno stabilizovao levu stranu terena.

Uz solidnu kontrolu igre i bolju realizaciju, domaćin ima jasnu priliku da uzme sva tri boda i zadrži evropski kurs.

