Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – JAPAN 1: Kiša golova u duelu Kavasakija sa Kašivom

Žarko Urošević

06. 02. 2026. u 08:00

* Oskudica golova u prestonici

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ЈАПАН 1: Кишa голова у дуелу Кавасакија са Кашивом

PETAK,

Kjoto – Kobe 2-3

Nagasaki – Hirošima 2

Jokohama M. - Mačida 2

SUBOTA,

Džef J. – Urava X2

Tokio – Kašima 0-2

C. Osaka – G. Osaka GG

NEDELjA, 

Fukuoka – Okajama 0-2

Nagoja – Šimicu X

KAVASAKI – KAŠIVA 3+

TOKIO V. - MITO 0-2

Iako će međusobni duel i za jedne i za druge da bude prvi takmičarski, Kavasaki i Kašiva su tako ofanzivno našpanovani da će najverovatnije nekom dobrom goleadom da ga završe.

Suprotna „slika“ gledaće se u prestonici, gde domaćin bez muke može da odbije napade Mita, koji je selidbom iz nižeg u viši rang značajno promenio ekipu.

