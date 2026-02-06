TIP PREDLAŽE – JAPAN 1: Kiša golova u duelu Kavasakija sa Kašivom
* Oskudica golova u prestonici
PETAK,
Kjoto – Kobe 2-3
Nagasaki – Hirošima 2
Jokohama M. - Mačida 2
SUBOTA,
Džef J. – Urava X2
Tokio – Kašima 0-2
C. Osaka – G. Osaka GG
NEDELjA,
Fukuoka – Okajama 0-2
Nagoja – Šimicu X
KAVASAKI – KAŠIVA 3+
TOKIO V. - MITO 0-2
Iako će međusobni duel i za jedne i za druge da bude prvi takmičarski, Kavasaki i Kašiva su tako ofanzivno našpanovani da će najverovatnije nekom dobrom goleadom da ga završe.
Suprotna „slika“ gledaće se u prestonici, gde domaćin bez muke može da odbije napade Mita, koji je selidbom iz nižeg u viši rang značajno promenio ekipu.
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
06. 02. 2026. u 09:00
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE!
06. 02. 2026. u 08:47
DEJAN STANKOVIĆ: Salcburg drži rastojanje
06. 02. 2026. u 08:40
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
06. 02. 2026. u 08:20
GROBARI SE TUKLI SA POLjSKIM HULIGANIMA! Tuča navijača o kojoj priča Evropa (FOTO)
Jedna tuča navijača izazvala je veliku pažnju među evropskim huliganima.
04. 02. 2026. u 18:55
KORONAVIRUS HAOS! Opet Italija, opet izolacija!
Najnovije vesti iz sporta - liče na one iz 2020, kada se SARS-CoV-2 virus raširio planetom, a epidemija "buknula" u Italiji.
04. 02. 2026. u 15:57
POTVRĐENO! Zvezda dovela reprezentativca Srbije!
Fudbalski klub Crvena zvezda doveo je veliko pojačanje.
04. 02. 2026. u 15:44
Komentari (0)