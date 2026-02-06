ZABIO NOŽ U SRCE HRVATIMA! Oglasio se čovek zbog koga se "Bože pravde" orilo Zagrebom i otkrio samo jedno
RVAČ Aleksandar Komarov je osvojio zlatnu medalju za Srbiji na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, postao je potom i najbolji sportista naše zemlje za 2025. godinu, a sada je otkrio šta mu najviše sveta!
Podsećanja radi, Komarov je rođen u Rusiji, ali je oženjen Nevenom Vulović, bivšom rvačkom reprezentativkom Srbije, sa kojom živi u Kragujevcu, pa je vremenom odlučio da se bori za našu zemlju. Na Svetskom prvenstvu u finalu kategorije do 87 kilograma grčko-rimskim stilom savladao je Iranca Alirezu Mohmadipianija, kasnije je podigao uvis tri prsta što su Hrvati shvatili kao provokaciju, pa su tražili i da se kazni. Nastao je haos koji je trajao danima, objašnjenje je dao i Komarov, te se sve smirilo.
Sada se reprezentativac Srbije oglasio putem Instagram profila:
- Rođen sam u Rusiji, u Sankt Peterburgu. Moja supruga je iz Srbije, iz Kragujevca - ona je 100% Srpkinja. Naš mali sin je Srbin napola, ali po duhu, vaspitanju i životu - potpuno.
Ja nisam klasičan legionar koji dođe, osvoji medalje, uzme novac i ode dalje. Moj život je vezan za Srbiju. Ovde je moja porodica, moj dom i moj svesni izbor.
Tokom takmičenja u Zagrebu, u trenutku jakih emocija nakon pobede, napravio sam gest koji je za mene bio ličan - izraz radosti i pripadnosti porodici. U Hrvatskoj je taj gest protumačen drugačije i okarakterisan kao prekršaj. Nakon reakcije policije dobio sam novčanu kaznu u iznosu od 1.000 evra, koju sam platio.
Poštujem zakone svake zemlje u kojoj nastupam. Nisam tražio izgovore niti pravio probleme. Preuzeo sam odgovornost i zatvorio situaciju mirno i zvanično.
Na kraju godine, na dodeli nagrade za najboljeg sportistu, mnogi su me zvali jednostavno - "Rus". I to prihvatam. Znam ko sam i odakle dolazim. Ali isto tako znam za koga se borim.
Treniram, nastupam i nosim odgovornost - i na borilištu i van njega. Zastavu ne podižem zbog provokacije ili politike, već zbog porodice i zemlje sa kojom sam vezao svoj život. Ja sam deo Srbije ne po rođenju, već po braku, životu i svakodnevnom radu.
Kroz sport predstavljam i promovišem Srbiju - pošteno, dostojanstveno i sa punim poštovanjem. Ovo nije politička poruka. Ovo je moj život. Ne tražim da me neko zove svojim. Ja to dokazujem svakim danom - piše u objavi Aleksandra Komarova.
