NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja 15.00 Štutgart - Union Berlin D 2+ (1.75)



21.00 Real Sosijedad - Barselona GG (1.50) 18.00 Alanjaspor - Fenerbahče 2 (1.53)21.00 Real Sosijedad - Barselona GG (1.50) Ukupna kvota: 4.02

Štutgart je napadački sjajno otvorio drugi deo sezone, veoma je raspoložen, postigao je sedam golova na dve utakmice i očekujemo da nastavi u tom ritmu.

Galata je juče remizirala sa Gazijantepom i Fener to mora iskoristiti.

Barsa je u ozbiljnom naletu, ređa pobede i igra na gol više, a mi verujemo da probuđeni Sosijedad može da je namuči na svom terenu.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć