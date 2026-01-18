NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
15.00 Štutgart - Union Berlin D 2+ (1.75)
21.00 Real Sosijedad - Barselona GG (1.50)
Ukupna kvota: 4.02
Štutgart je napadački sjajno otvorio drugi deo sezone, veoma je raspoložen, postigao je sedam golova na dve utakmice i očekujemo da nastavi u tom ritmu.
Galata je juče remizirala sa Gazijantepom i Fener to mora iskoristiti.
Barsa je u ozbiljnom naletu, ređa pobede i igra na gol više, a mi verujemo da probuđeni Sosijedad može da je namuči na svom terenu.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MANČESTER "GORI": Kerikovo "vatreno krštenje" u velikom derbiju protiv Sitija
17. 01. 2026. u 07:20
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)