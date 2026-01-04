TESNO NA RIVERSAJDU: "Sveci" su majstori za ovu igru
TREĆEPLASIRANI Midlzbro ne dočekuje u dobrom raspoloženju ekipu Sautemptoa koja je možda i najveće razočaranje Čempionšipa.
Razlog je loša forma koja je ekipu Kima Helberga koštala pada na plej-of pozicije.
Boro je osvojio samo jedan bod u poslednja četiri kola i to odigravši ovde na svom Riversajdu 0:0 sa Blekburnom.
S druge strane, u Midlsbro danas dolazi Sautempton, ekipa koja je uoči sezone slovila za jednog od kandidata za promociju, a sada je bodovno bliže mestu koje vodi u Ligu jedan nego onome koje vodi direktno u Premijer ligu.
"Sveci" su kraljevi remija ove sezone, uz Preston i Reksam imaju najviše neodlučenih utakmica i ne bi bilo čudo da se sa Riversajda vrate neporaženi. A pošto većina tih remija dolazi sa nerešenim i na poluvremenu, za danas vam predlažemo dupli "iks".
NAŠ TIP: X-X (kvota 5,55)
