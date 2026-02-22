KIKS ILI NAMERA PENTAGONA? Objavili pa obrisali: Fotografije američkog hipersoničnog sistema „Dark Eagle“ nestale sa mreže (VIDEO)

VOJSKA Sjedinjenih Država nakratko je objavila nove zvanične fotografije svog hipersoničnog sistema dugog dometa „Dark Eagle“, da bi ih ubrzo potom uklonila bez javnog objašnjenja.

Iako su slike brzo povučene, već su se proširile internetom i specijalizovanim odbrambenim zajednicama, što je izazvalo dodatnu pažnju i spekulacije.

Fotografije su prikazivale ažurirane prikaze hipersoničnog oružja dugog dometa, poznatog pod oznakom LRHW, strateškog udarnog sistema koji se lansira sa mobilne platforme na prikolici i koji se još uvek nalazi u fazi testiranja. Neočekivano uklanjanje materijala dodatno je podstaklo interesovanje, posebno jer je „Dark Eagle“ predstavljen kao jedna od najnaprednijih sposobnosti američke vojske u domenu precizne vatre dugog dometa.

Sistem „Dark Eagle“ koristi hipersonično klizno vozilo koje se kreće brzinom većom od pet Maha i manevriše unutar Zemljine atmosfere. Za razliku od klasičnih balističkih raketa koje slede relativno predvidljive putanje, hipersonično klizno vozilo može menjati pravac tokom spuštanja, čime znatno otežava otkrivanje, praćenje i presretanje od strane sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Prema ranijim informacijama američke vojske, sistem se lansira sa mobilne platforme montirane na prikolici, što omogućava raspoređivanje u različitim operativnim zonama i povećava fleksibilnost i preživljavanje na terenu. Oružje je namenjeno brzim udarima na vremenski osetljive ciljeve visoke vrednosti, uključujući vojnu infrastrukturu zaštićenu naprednim sistemima odbrane.

Iako zvanično saopštenje o razlogu uklanjanja fotografija nije objavljeno, slike su se gotovo trenutno proširile društvenim mrežama i forumima usmerenim na vojnu tematiku. Na njima su, prema oceni analitičara, prikazane komponente lansera i konfiguracije sistema povezane sa pripremama za operativno raspoređivanje koje se najavljuje već nekoliko godina.

Sam sistem nije nov javnosti, a njegov turbulentan razvoj pomno pratimo. „Dark Eagle“ se ranije pojavljivao tokom multinacionalnih aktivnosti obuke, uključujući vežbu „Talisman Sablja 25“, zajedničku vojnu vežbu Australije i Sjedinjenih Država usmerenu na interoperabilnost i operacije visokog intenziteta. Njegovo prisustvo na takvim događajima ukazivalo je na želju za postepenu integraciju hipersoničnih sposobnosti u zajedničko planiranje.

Ipak, njegovo prisustvo na vežbama je pre svega signaliziralo raspoređivanje i integraciju u operativne strukture, a ne operativno testiranje u borbenom scenariju. Pomenuta vežba je poslužila kao demonstracija interoperabilnosti i logističke sposobnosti raspoređivanja. Dakle, nije testiran kroz realno borbeno lansiranje, barem ne prema javno dostupnim informacijama.

Lokid Martin je glavni izvođač radova na razvoju hipersonične raketne komponente, dok američka vojska upravlja integracijom sistema, testiranjem i budućim raspoređivanjem. Program se smatra ključnim delom šireg plana modernizacije, usmerenog na proširenje mogućnosti precizne paljbe dugog dometa.

Prema proceni Kancelarije za odgovornost Vlade SAD, prva operativna baterija sistema „Dark Eagle“ mogla bi da košta približno 2,7 milijardi dolara, uključujući rakete i prateću opremu. Troškovi odražavaju kompleksnost tehnologije koja kombinuje raketni pogon, napredne sisteme navođenja i materijale otporne na ekstremna aerodinamička i toplotna opterećenja tokom hipersoničnog leta.

Hipersonično oružje je projektovano da skrati vreme reakcije protiv prioritetnih ciljeva, oslanjajući se na kombinaciju brzine, manevarskih sposobnosti i fleksibilnosti visine leta. Brzina veća od pet puta od brzine zvuka tokom manevrisanja predstavlja preozbiljan izazov za postojeće sisteme odbrane.

Kratko objavljivanje i brzo uklanjanje fotografija dešava se u kontekstu šire međunarodne konkurencije u razvoju hipersoničnog naoružanja. Dok su Rusija i Kina već uvele više hipersoničnih sistema u operativnu upotrebu i javno demonstrirale njihove sposobnosti, zapadne sile, predvođene Sjedinjenim Državama, nastoje da ubrzaju razvoj i operativnu primenu sopstvenih sistema, te smanje trenutni jaz.

Svuda na svetu, a posebno gde je razvoj još u toku, vizuelni materijali vezani za napredne sisteme često su pod strogom kontrolom, naročito u fazi prelaska iz testiranja u operativno raspoređivanje. Upravo zato, kratkotrajno pojavljivanje i povlačenje fotografija „Dark Eagle“ dodatno je podstaklo interesovanje i otvorilo pitanja o tempu i pravcu daljeg razvoja američkih hipersoničnih sposobnosti.

