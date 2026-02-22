"KIJEV NEĆE BITI PREPREKA MIRU" Zelenski: Činimo sve što je potrebno
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je sinoć da je sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim razgovarao o pripremi novih pregovora između Ukrajine i Ruske Federacije i poručio da Kijev definitivno neće biti prepreka miru.
"Ukrajina nastavlja da radi namenski svakog dana kako bi sledeća runda pregovora donela rezultate za Ukrajinu i mir", rekao je Zelenski u večernjem video-obraćanju, prenosi RBK Ukrajina.
On je naglasio da će Kijev učiniti sve što je potrebno, napominjući da "Vašington vidi da problem leži u Moskvi".
"Prošli put u Ženevi, američka strana je uvidela da su upravo Rusi bili razlog za nedostatak značajnijih rezultata. I sledeći sastanak treba učiniti smislenim, to je moguće", rekao je Zelenski.
On je dodao da je Umerovu naložio da više sarađuje sa prijateljima Ukrajine na Bliskom istoku i u Turskoj, "kako bi se tamo osećali uključeno i mogli više da pomognu".
(Tanjug)
