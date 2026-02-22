Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О. М.

22. 02. 2026. u 07:15

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Nedelja

13.00 Varname - Ergrite GG (1,48)

15.00 Degerforš - Treleborg GG (1,97)
16.20 Bajern (ž) - Volfsburg (ž) GG (1,53)

Ukupna kvota: 4,46

 

