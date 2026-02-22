LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

"BAKSUZ! U 75 godina, on se razboli, posle dva dana je malo bolje, trećeg već seda ana traktor i radi, a to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže… On mora da nešto radi, da negde ide. On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha sa njim, ne zarade nešto."