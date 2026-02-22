Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

O.М.

22. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Nedelja

15.00 Notingem - Liverpul 2 (1.87)

16.00 Silkeborg - Midtjiland GG&3+ (1.80)
16.30 Portimonense - Akademico Viseu 2 (1.80)

Ukupna kvota: 6.05

