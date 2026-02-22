NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.