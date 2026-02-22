DANAS PA TEK ZA 12 GODINA Astro savet za nedelju, 22. februar: Na ovih 6 znakova najviše utiče fantastičan trigon Venere i Jupitera
TEK za 12 godina ponoviće se sjajan, egzaktan aspekt, koji se danas obrazuje između Venere na 15. stepenu Riba, znaka svoje egzaltacije i Jupitera na 15. stepenu Raka, znaka, čak i stepena, svoje egzaltacije!
Ovaj vodeni trigon je redak (poslednji put bio 18. aprila 2014) zato što Jupiter svake 12. godine preko Raka, a Venera jednom godišnje preko Riba. Ovaj aspekt koji je danas egzaktan (na 15. stepenu Riba i 15. stepenu Raka) traje do 1. marta.
Budući da se ovaj aspekt obrazuje između planeta koje simbolizuju prosperitet, novac, putovanja, saradnju sa strancima, inostranstvo, pravna pitanja - preko ovih oblasti se može očekivati i finansijski i poslovni uspeh.
Ovaj vodeni trigon će najviše osetiti rođeni u drugoj dekadi vodenih (Rak, Ribe, Škorpija) i zemljanih znakova (Jarac, Devica, Bik). Kao i oni koji imaju podznak, neku ličnu planetu (Mesec, Merkur, Venera, Mars, pa i Jupiter) ili vrh četvrte, sedme ili desete kuće na 14, 15. ili 16. stepenu Raka, Riba ili Škorpije.
Venera je i planeta ljubavi, što povećava šanse da se na nekom putovanju, verovatno u inostranstvu, rodi i ljubav, da započne neka lepa romansa sa nekom šarmantnom, obrazovanom, velikodušnom osobom.
