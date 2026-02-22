Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

22. 02. 2026. u 06:15

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

Foto: Tip

Nedelja

13.30 Hanover – Dinamo D. 1 (1,57)

15.30 Ružomberok – Slovan 2 (1,63)

16.00 Silkeborg – Midtjiland 2 (1,58)

18.30 Santander – Burgos 1 (1,88)

Ukupna kvota: 7,60

SRBIJA RASPAMETILA RUSIJU! Najnoviji potez Srbije završio na naslovnim stranama u Rusiji! Bratska podrška kad je najteže!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.

21. 02. 2026. u 20:00

