AMERIČKI AMBASADOR POTPALJUJE BLISKI ISTOK: “Veliki Izrael” treba da preuzme region, Arapi besni, dok se vojska SAD povlači

IZJAVE američkog ambasadora u Izraelu Majka Hakabija, koji je cenio da "ne bi bilo loše" da Izrael preuzme čitav Bliski istok, izazvale su oštre reakcije i osude arapskih i islamskih zemalja, dok su zvaničnici tih država poručili da takvi stavovi predstavljaju kršenje međunarodnog prava i pretnju regionalnoj stabilnosti.

Foto AI/Tanjug/AP/Ohad Zwigenberg

Hakabi je sporne izjave izneo u razgovoru sa američkim novinarom Takerom Karlsonom, pozivajući se na biblijski tekst prema kojem se "zemlja Izraela prostire od Nila do Eufrata", navodi Al Džazira.

Govoreći o verskom nasleđu, Hakabi je rekao da je teritorija današnjeg Izraela "zemlja koju je Bog dao preko Avrama narodu koji je izabrao", odbacujući argumente zasnovane na DNK poreklu Palestinaca i ističući arheologiju i religijsku povezanost kao ključne.

Hakabi je, međutim, dodao da Izrael trenutno ne teži teritorijalnom proširenju i da ima pravo na bezbednost na teritoriji koju, kako je naveo, legitimno poseduje.

Hakabi je ranije javno tvrdio da "ne postoji palestinski narod" kao posebna istorijska ili nacionalna kategorija, odbacujući upotrebu termina "Palestinci" za arapsko stanovništvo koje je živelo na teritoriji nekadašnjeg britanskog mandata Palestina.

Izjave su izazvale oštre reakcije Egipta, Jordana, Saudijske Arabije, Kuvajta i Omana, kao i Organizacije islamske saradnje i Arapske lige.

Organizacija islamske saradnje osudila je izjave Hakabija, ocenivši ih kao "opasne i neodgovorne" i upozorivši da podstiču destabilizaciju regiona.

U saopštenju se navodi da takvi stavovi predstavljaju neprihvatljiv poziv na dalje teritorijalno širenje Izraela, kao okupacione sile.

Ministarstvo spoljnih poslova Egipta poručilo je da "Izrael nema suverenitet nad okupiranom palestinskom teritorijom niti nad bilo kojom drugom arapskom teritorijom", odbacujući bilo kakve pokušaje aneksije Zapadne obale ili njenog odvajanja od Pojasa Gaze.

Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da su izjave američkog ambasadora "neodgovorne" i da potkopavaju odnose regiona sa SAD, upozorivši da bi takav pristup mogao imati ozbiljne posledice po međunarodni mir.

Palestinska uprava saopštila je da su izjave Hakabija "otvoreni poziv na napad na suverenitet država" i podrška, kako je navedeno, nastavku okupacije i planovima aneksije.

Pokret Hamas ocenio je da izjave ambasadora predstavljaju "oličenje kolonijalnog mentaliteta" i dokaz, kako su naveli, otvorene pristrasnosti Vašingtona prema izraelskim planovima teritorijalnog širenja.

Ministarstvo spoljnih poslova Jordana okarakterisalo je izjave kao "provokativne i besmislene", ističući da je jedini put ka pravednom i sveobuhvatnom miru okončanje okupacije i uspostavljanje nezavisne palestinske države u skladu sa međunarodnim pravom i principom dve države.

Arapska liga navela je da takve izjave "podstiču verske i nacionalne tenzije" i doprinose destabilizaciji regiona.

Majk Hakabi imenovan je za ambasadora SAD u Izraelu u aprilu 2025. godine, a poznat je po ranijim izjavama u kojima je podržavao izraelsko pravo na Zapadnu obalu na osnovu, kako je navodio, "božanskog prava".

(Tanjug)

