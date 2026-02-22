BIĆE GOLOVA U VEČITOM DERBIJU: Zvezda je na pragu još jednog rekorda, Paerizan se nada povratku na prvo mesto
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 178. u istoriji biće odigran danas na stadionu Rajko Mitić od 17 časova.
Crvena zvezda dugi niz godina dominira srpskim fudbalom, rutinski osvaja titule, duple krune i "večiti derbi" je pomalo izgubio draž jer često nije imao prevelik značaj u borbi za titulu.
Konačno deluje da ovaj derbi i te kako može uticati na šampionsku trku, jer je bodovna razlika u korist šanmpiona i lidera samo jedan bod.
Ipsak, Zvezda i danas u najznačajninu utakmicu srpskog fudbala ulazi sa više samopouzdawa. Razlog je trenutna forma, jer crveno-beli ne samo da su upisali sve tri prvenstvene pobede ovog proleća nego su ih vezali sa trijumfom u nacionalnom kupu a što je najvažnije dodali su tome i pobedu u prvoj utakmici doigravawa za osminu finala Lige Evrope - savladan je pre tri dana Lil, što je prva pobeda Zvezde na tlu Francuske u evro-kupovima.
Gol-raztlika "crveno-belih" u ovoj kalendarskoj godini je impozantnih 16:2, a samo su Čukarički i dobanovačka Budućnost uspevali da postignu po jedan počasni pogodak u porazima od srpskog šampiona.
To sve ukazuje da Partizanu neće biti lako da prekine seriju pobeda Crvene zvezde u večitim derbijima. Serija je to kojom je Zvezda došla na korak od rekorda - ako danas pobedi imaće 24 pobede više od večitog rivala, što bi bila najveća razlika u istoriji derbija. Sadašnji skor od 71 pobede naprema 48, uz 58 neodlučenih, postavqen je jesenas na stadionu Partizana.
Crno-beli ne znaju za slavqe u večitom derbiju od decembra 2023, godine, poslednju prvenstvenu pobedu u komšiluku upisali su aprila 2017. i u međuvremenu dobili samo još jedan meč, u finalu Kupa 2019. godine.
Partizan je porazom završio prošlu godinu, a nije sjajno počeo ni novu, remijem protiv niškog Radničkog. Ipak, u derbi "crno-beli" ulaze sa dve pobede, savladani su Radnik sa 3:2 i Spartak sa 2:1 što je unelo dozu samopouzdanja i optimizma u redove vicešampiona.
Na tri poslednja derbija i na šest od poskednjih sedam prvenstvenih, osam u svim takmičenjima, došao je GG, verujemo da će i danas strelci obe ekipe biti raposloženi.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,67)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
22. 02. 2026. u 07:30
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
22. 02. 2026. u 07:15
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
22. 02. 2026. u 07:00
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
22. 02. 2026. u 06:15
SRBIJA RASPAMETILA RUSIJU! Najnoviji potez Srbije završio na naslovnim stranama u Rusiji! Bratska podrška kad je najteže!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.
21. 02. 2026. u 20:00
"PODLACI! APSOLUTNI NITKOVI!" Rusi u šoku, ovo uopšte nisu očekivali posle dobrih vesti!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu - a Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026 se polako privode kraju.
21. 02. 2026. u 17:00
SARME SU "KRIVE"! Kako to da će Đanfilipo Materaci igrati za Srbiju? Nestvarna fudbalska priča zbog koje Italija sada pati!
Đanfilipo Materaci, talentovani krilni napadač omladinske škole rimskog Lacija, dobio je poziv selektora kadetske reprezentacije Srbije Igora Matića za prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Iza tog poziva stoji priča o porodici, identitetu i snažnoj vezi sa zemljom koja je oduvek imala posebno mesto u njihovom domu.
21. 02. 2026. u 14:55
Komentari (0)