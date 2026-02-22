BIĆE GOLOVA U VEČITOM DERBIJU: Zvezda je na pragu još jednog rekorda, Paerizan se nada povratku na prvo mesto

PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 178. u istoriji biće odigran danas na stadionu Rajko Mitić od 17 časova.

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda dugi niz godina dominira srpskim fudbalom, rutinski osvaja titule, duple krune i "večiti derbi" je pomalo izgubio draž jer često nije imao prevelik značaj u borbi za titulu.

Konačno deluje da ovaj derbi i te kako može uticati na šampionsku trku, jer je bodovna razlika u korist šanmpiona i lidera samo jedan bod.

Ipsak, Zvezda i danas u najznačajninu utakmicu srpskog fudbala ulazi sa više samopouzdawa. Razlog je trenutna forma, jer crveno-beli ne samo da su upisali sve tri prvenstvene pobede ovog proleća nego su ih vezali sa trijumfom u nacionalnom kupu a što je najvažnije dodali su tome i pobedu u prvoj utakmici doigravawa za osminu finala Lige Evrope - savladan je pre tri dana Lil, što je prva pobeda Zvezde na tlu Francuske u evro-kupovima.

Gol-raztlika "crveno-belih" u ovoj kalendarskoj godini je impozantnih 16:2, a samo su Čukarički i dobanovačka Budućnost uspevali da postignu po jedan počasni pogodak u porazima od srpskog šampiona.

To sve ukazuje da Partizanu neće biti lako da prekine seriju pobeda Crvene zvezde u večitim derbijima. Serija je to kojom je Zvezda došla na korak od rekorda - ako danas pobedi imaće 24 pobede više od večitog rivala, što bi bila najveća razlika u istoriji derbija. Sadašnji skor od 71 pobede naprema 48, uz 58 neodlučenih, postavqen je jesenas na stadionu Partizana.

Crno-beli ne znaju za slavqe u večitom derbiju od decembra 2023, godine, poslednju prvenstvenu pobedu u komšiluku upisali su aprila 2017. i u međuvremenu dobili samo još jedan meč, u finalu Kupa 2019. godine.

Partizan je porazom završio prošlu godinu, a nije sjajno počeo ni novu, remijem protiv niškog Radničkog. Ipak, u derbi "crno-beli" ulaze sa dve pobede, savladani su Radnik sa 3:2 i Spartak sa 2:1 što je unelo dozu samopouzdanja i optimizma u redove vicešampiona.

Na tri poslednja derbija i na šest od poskednjih sedam prvenstvenih, osam u svim takmičenjima, došao je GG, verujemo da će i danas strelci obe ekipe biti raposloženi.

