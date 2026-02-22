Društvo

STIŽE PROMENA Evo šta nas čeka: Vremenska prognoza za nedelju, 22. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 02. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N.Živanović

VREME U SRBIJI

U Srbiji pretežno oblačno i toplije.

Jutarnja temperatura od -1 do dva, a najviša od pet do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima tek ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini sunčani intervali.

Uveče u većem delu razvedravanje, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći ponegde i slaba kratkotrajna kiša.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu pretežno oblačno i toplije, uveče delimično razvedravanje.

Jutarnja temperatura oko dva, najviša oko 10 stepeni.

U glavnom gradu vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na slab južni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana (do 1. marta), do srede umereno do potpuno oblačno i toplije, a u ponedeljak i utorak mestimično s kišom. Od četvrtka još toplije sa dužim sunčanim intervalima.

(sputnikportal.rs)

