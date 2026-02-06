Svet

RUSKI GENERAL UPUCAN U MOSKVI

K. Despotović

06. 02. 2026.

GENERAL-potpukovnih ruske armije Vladimir Aleksejev upucan je rano jutros u stambenoj zgradi u Moskvi.

Kako je objavio ruski Istražni komitet, Aleksejev je u teškom stanju prebačen u bolnicu.

- Prema rečima istražitelja, danas je u stambenoj zgradi koja se nalazi na Volokolamskom autoputu u Moskvi, još uvek nepoznata osoba ispalila nekoliko hitaca u muškarca i pobegla s mesta događaja. Žrtva je hospitalizovana u gradskoj bolnici - rekli su iz ruskog istražnog komiteta.

Za napadačem, ili napadačima, se još uvek traga.

Istražitelji i forenzički stručnjaci pregledaju snimke sa nadzornih kamera i ispituju svedoke.

Ko je general Vladimir Aleksejev

Aleksejev je prvi zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije. 

General Aleksejev je rođen 1961. godine u selu Golodki, koje se danas nalazi na teritoriji Ukrajine.

Završio je Vazduhoplovnu školu u Rjazanju, a kasnije je služio kao načelnik Obaveštajne uprave Moskovskog vojnog okruga, zatim Dalekoistočnog vojnog okruga.

Nakon toga je premešten u centralni aparat Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.

Do 2011. godine obavljao je funkciju načelnika 14. uprave Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.

Tokom antiterorističke operacije u Siriji, komandovao je vojnoobaveštajnim operacijama.

Ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina, 2017. godine mu je dodeljeno najviše rusko odlikovanje - zvanje Heroja Ruske Federacije.

Tokom pobune osnivača Vagnera Jevgenija Prigožina, izjavio je da su namere pobunjenika bile da se zabije "nož u leđa zemlji i predsedniku", i da pobunjenici "pokušavaju da uzurpiraju njegovu moć".

On je tada pozvao pobunjenike da se urazume, a kasnije je razgovarao i sa samim Prigožinom u Rostovu na Donu.

(Kurir) 

