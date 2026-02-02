Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

Olja Mrkić

02. 02. 2026. u 06:45

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Nedeljni tiket "sigurica" lagano je došao, PAO, Galata i Kasteljon opravdali su uloge favorita, a taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.

Evo i današnjih predloga, iz nešto slabije ponude uspeli smo da izdvojimo četiri para koja bi trebalo da dođu bez problema:

Ponedeljak

16.15 Rijad - Nasr 2 (1.20)
18.00 Esenler Erokspor - Umranijespor 1 (1.35)
19.45 AVS - Braga 2 (1.40)
20.45 Kaza pija - Porto 2 (1.29)

Ukupna kvota: 2.92

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ U ŠOKU: Evo šta je Novak Đoković uradio posle finala Australijan opena 2026!

ALKARAZ U ŠOKU: Evo šta je Novak Đoković uradio posle finala Australijan opena 2026!