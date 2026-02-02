JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedeljni tiket "sigurica" lagano je došao, PAO, Galata i Kasteljon opravdali su uloge favorita, a taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.
Evo i današnjih predloga, iz nešto slabije ponude uspeli smo da izdvojimo četiri para koja bi trebalo da dođu bez problema:
Ponedeljak
16.15 Rijad - Nasr 2 (1.20)
18.00 Esenler Erokspor - Umranijespor 1 (1.35)
19.45 AVS - Braga 2 (1.40)
20.45 Kaza pija - Porto 2 (1.29)
Ukupna kvota: 2.92
