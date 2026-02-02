NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak 20.45 Udineze - Roma GG (1.97)



21.45 Kasa Pia - Porto G 2+ (1.45) 21.00 Sanderlend - Barnli 1X&0-3 (1.50)21.45 Kasa Pia - Porto G 2+ (1.45) Ukupna kvota: 4.28

Udineze igra napadački, pogotovo pred svojim navijačima i vredi probati gol-gol na ovoj kvoti protiv Rome koja se bori za top četiri i mesto u Ligi šampiona.

Sanderlend je jedan od najboljih domaćina u Premijer ligi, igra tvrd fudbal, defanzivno je orijentisan i zbog toga predlažemo naš tip.

Porto dominira portugalskim fudbalom, melje sve pred sobom i verujemo da će nastaviti u tom ritmu protiv Kasa Pie.

