NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

02. 02. 2026. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

Ponedeljak

20.45 Udineze - Roma GG (1.97)

21.00 Sanderlend - Barnli 1X&0-3 (1.50)
21.45 Kasa Pia - Porto G 2+ (1.45)

Ukupna kvota: 4.28

Udineze igra napadački, pogotovo pred svojim navijačima i vredi probati gol-gol na ovoj kvoti protiv Rome koja se bori za top četiri i mesto u Ligi šampiona.

Sanderlend je jedan od najboljih domaćina u Premijer ligi, igra tvrd fudbal, defanzivno je orijentisan i zbog toga predlažemo naš tip.

Porto dominira portugalskim fudbalom, melje sve pred sobom i verujemo da će nastaviti u tom ritmu protiv Kasa Pie.

