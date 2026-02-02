NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
20.45 Udineze - Roma GG (1.97)
21.45 Kasa Pia - Porto G 2+ (1.45)
Ukupna kvota: 4.28
Udineze igra napadački, pogotovo pred svojim navijačima i vredi probati gol-gol na ovoj kvoti protiv Rome koja se bori za top četiri i mesto u Ligi šampiona.
Sanderlend je jedan od najboljih domaćina u Premijer ligi, igra tvrd fudbal, defanzivno je orijentisan i zbog toga predlažemo naš tip.
Porto dominira portugalskim fudbalom, melje sve pred sobom i verujemo da će nastaviti u tom ritmu protiv Kasa Pie.
