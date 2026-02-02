PROVODIO JE DANE I NOĆI U MOLITVI: Danas slavimo velikog čudotvorca

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Prepodobnog Jevtimija Velikog, hrišćanskog svetitelja rođenog u 4. veku i koji je živeo u Palestini.

Ko je bio Prepodobni Jevtimije Veliki?

Jevtimije je rođen je blizu reke Eufrata oko 377. godine. Bio je sin jedinac, rođen, prema crkvenom predanju, po molitvi svoje majke Dionisije, koja je imala "nebesko viđenje" o Jevtimijevom rođenju. Od mladosti se podvizavao, najpre u blizini svoga grada, a potom, pošto je posetio Jerusalim u 29. godini, u pustinji između Jerusalima i Jerihona, nazvanoj Fare.

Provodio je dane i noći u molitvi, unutrašnjim bogomislima, sozercanju i telesnom radu. Monahe je učio trudoljublju govoreći: "Ako vi bez svoga truda jedete hleb, znači vi jedete tuđi trud". Kad su neki mlađi monasi hteli da poste više od drugih, on im je to zabranio i naredio da dolaze za opštu trpezu, da se ne bi pogordili od suvišnog posta. Još je govorio da nije dobro za monaha da prelazi s mesta na mesto, jer "drvo koje se često presađuje, ne donosi ploda". Ko god želi da čini dobro, može ga činiti na onom mestu gde je.

O ljubavi je govorio: "Što je so hlebu, to je ljubav ostalim vrlinama". Prve nedelje Časnog Posta on se udaljavao u pustinju i tamo ostajao provodeći vreme u molitvama do pred Vaskrs. Za vreme njegovog života se u blizini njegove pećine stvorila velika lavra koja je posle vekovima bila puna monaha. Poslednja mu je zapovest bila, da se u manastiru drži gostoljublje, i da kapija manastira nikad ne bude zatvorena. Preminuo je 473. godine u 97. godini.

Prema hrišćanskom verovanju sedmoga dana posle smrti javio se Jevtimije svome učeniku Domentijanu, sav svetao i radostan.

Veliki čudotvorac

Predanje kaže da je Prepodobni Jevtimije Veliki bio veliki čudotvorac, a pamti se da je izgonio demone, lečio teške bolesti, izvodio vodu u pustinjama, umnožavao hleb, proricao...

Budući da je reč o velikom svetitelju, smatra se da je veliki greh na današnji dan oterati prosjaka sa praga, ili odbiti da pružite pomoć nekome ko to traži. Ako to učinite, narod kaže, uvredićete Prepodobnog Jevtimija Velikog, a onda ćete život provesti bez njegovog blagoslova i ništa vam neće ići od ruke.

