KARLOS ALKARAZ OVO NIJE OČEKIVAO: Evo šta mu je Novak Đoković poslao posle finala Australijan opena 2026!

01. 02. 2026. u 18:47

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, ali je potom iznenadio Španca kada su se reflektori na Rod Lejver areni ugasili.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Karlos Alkaraz je posle preokreta pobedio Novaka Đokovića, posle čega se desilo sledeće:

Đoković se putem društvenih mreža obratio Špancu, i to na nesvakidašnji način.

A obratio se i Australiji.

U toj poruci je pisalo:

"Bravo Karlose, mali titane, mladi čarobnjače iz Oza. Dostojan si šampion, ogroman talenat, divna osoba i stvaralac istorije.

A Australija... toliko ljubavi. Nema mesta kao što je "Hepi slem". Zauvek zahvalan", napisao je Novak.

Podsetimo, za Đokovića, koji je osvojio rekordnih 10 titula u Melburnu, ovo je bila prilika da uveća svoju dominaciju na Australijan openu i stigne do 25. grend slema ukupno. Ta 25. titula će morati da pričeka, bar do Rolan Garosa...

Za Alkaraza, koji je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, pobeda je značila "obavaljanje" tzv. "karijernog grend slema" - i to postavši najmlađi igrač sa sve četiri velike titule.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali deset međusobnih mečeva, a posle ovog finala 5:5 je u pobedama.

Špancu je pripao drugi uzastopni susret. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2), a sada i njihov prvi megdan u Melburnu. Istorijski.

