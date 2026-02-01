POKOLJ RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLJENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)

UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.

U izveštaju na Telegramu od 31. januara, brigada Nacionalne garde „Spartan“ saopštila je da je zajedno sa jedinicom „Ptahi Madjara“ i susednim snagama odbila ruski napad u kojem je Moskva angažovala do 90 jurišnih vojnika.

- Neprijatelj je pokušao ofanzivu u pravcu Pokrovska. Pod okriljem magle pokušali su napredovanje koristeći automobile, motocikle i terenska vozila - navodi se u saopštenju.

Ukrajinske jedinice su u potpunosti zaustavile napad, uništavajući ljudstvo i tehniku protivnika.

- Spartan je, zajedno sa susednim jedinicama, odbio neprijateljski juriš – gotovo četiri voda Rusa uništena su u jednom danu - saopštila je brigada.

Prema izveštaju, ukrajinske snage likvidirale su 80 ruskih vojnika, ranile dvojicu i zarobile još dvojicu. Takođe su uništile 10 terenskih vozila, četiri motocikla i šest automobila.

Mehanizovani napad kod sela Grišine

Izveštaj je praćen snimcima dronova koji prikazuju pogađanje ruskog ljudstva i opreme.

Odvojeno, u subotu je 7. vazdušno-desantni korpus Ukrajine saopštio da su ruske snage izvele mehanizovani napad na selo Grišine, takođe u pravcu Pokrovska.

- Ruske trupe su pokušale mehanizovani juriš koristeći tri oklopna vozila. Neprijatelj je odlučio da ubrza ofanzivu zbog neuspeha infiltracionih taktika - navedeno je u saopštenju korpusa.

Napad je imao ograničen uspeh pre nego što su ukrajinske snage krenule u kontranapad. 155. odvojena mehanizovana brigada, nazvana po Ani Kijevskoj, zajedno sa susednim jedinicama, sukobila se sa ruskim trupama.

- Neprijatelj je uništen kako na prilazima selu tako i na njegovim obodima - navodi se u izveštaju, uz dodatak da su eliminisana dva oklopna vozila i više od 10 ruskih vojnika.

Korpus je istakao da su neki ruski vojnici pobegli sa fronta i da se operacije čišćenja nastavljaju u i oko Grišina.

Desetine napada odbijene širom pravca Pokrovska

Prema podacima Generalštaba Ukrajine, zaključno sa 8 časova ujutru 1. februara, ukrajinske snage odbile su 80 ruskih jurišnih akcija u pravcu Pokrovska u blizini više naselja, uključujući Pokrovsk, Mirnograd i Grišine.

Početkom januara ukrajinske snage su odbile dva ruska napada korišćenjem terenskih vozila u Donjeckoj oblasti, zaustavivši napredovanje kod Jampila i Pokrovska uprkos teškim vremenskim uslovima.

Dana 6. januara kopnene snage Ukrajine saopštile su da su ruske trupe pokušale da iskoriste obilne snežne padavine i slabu vidljivost za napad na Jampil, strateški važno selo u severnom delu Donjecke oblasti.

POKROVSK: In the past 24 hours (30-31 JAN ) Ukrainian defenders broke up 46 Russian assaults in the urban and peri-urban areas— the heaviest front-line focus amid 204 total clashes theater-wide.



A mechanized assault on Hryshyne, NW of Pokrovsk, was broken up with Russian forces… pic.twitter.com/sKQurlm9hT — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) January 31, 2026

Uprkos ograničenom vazdušnom izviđanju, ukrajinske snage su otkrile napad i angažovale dronske timove bataljona SIGNUM, uništavajući rusko ljudstvo i opremu.

Sličan napad terenskim vozilima osujećen je kod Pokrovska 4. januara od strane odvojene vazdušno-desantne brigade „Sičeslav“, takođe dokumentovan snimcima dronova.

Ukrajinski zvaničnici su naveli da Jampil ostaje pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, odbacujući ruske tvrdnje o napredovanju kao dezinformacije.

Ranije je komandant 7. vazdušno-desantnog korpusa, general Jevgen Lasijčuk, rekao za Bi-Bi-Si da ukrajinske odbrambene snage i dalje drže severne delove Pokrovska i Mirnograda.

Prema njegovim rečima, ruske snage su najaktivnije kod Pokrovska, vršeći pritisak sa severozapada s ciljem da dostignu naselje Grišine.

Lasijčuk je naveo da pojedine ruske jedinice pokušavaju da se „provuku“ između ukrajinskih odbrambenih formacija u severnom delu grada kako bi zaobišle stambene zone.

Komandant Vazdušno-desantnih snaga, brigadni general Oleg Apostol, rekao je za portal Novinarnja da su ukrajinske trupe potisnule ruske snage iz delova grada, ali da nemaju dovoljno resursa da u potpunosti oslobode Pokrovsk.

- Da bismo u potpunosti povratili kontrolu nad Pokrovskom, potrebni su ogromni resursi. Trenutno to ne možemo da priuštimo - rekao je on.

Ruske snage su koncentrisale oko 100.000 vojnika u pravcu Pokrovska. Pored ljudstva, Moskva se oslanja i na tehnološke prednosti, rasporedivši specijalizovane jedinice bespilotnih sistema u tom području.

(Kijev post)